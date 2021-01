Plan om stroomstoringen te voorkomen goedgekeurd door ACM

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een plan om stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen goedgekeurd van landelijk netbeheerder TenneT. Zo gaat het bedrijf medewerkers beter opleiden en het stroomnetwerk beter beveiligen en onderhouden.

Aanleiding voor de maatregelen is een stroomstoring in de omgeving van Eindhoven op 17 juni 2018. De ACM deed onderzoek naar die storing en heeft TenneT gevraagd om problemen structureel aan te pakken zodat de leveringszekerheid wordt vergroot.

TenneT werkt volgens de toezichthouder ook aan het sneller oplossen van storingen. Dat doet de netbeheerder onder meer door investeringen in de netten te doen. TenneT beheert de hoogspanningsnetten in Nederland en in grote delen van Duitsland.