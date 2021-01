Vergelijkingssite Independer ook in België actief

DEN HAAG (ANP/BELGA) - Vergelijkingssite Independer is ook in België gelanceerd. Via de site, onderdeel van DPG Media, is het voor Belgen vanaf maandag mogelijk om onafhankelijk autoverzekeringen te vergelijken en af te sluiten. Later wordt het aanbod van verzekeringsproducten verruimd.

In Nederland is het naast auto- en andere verzekeringen mogelijk om via Independer hypotheken, leningen en spaarrekeningen met elkaar te vergelijken en vaak ook af te sluiten. In eerste instantie wordt de samenwerking in België aangegaan met drie verzekeraars. Meer partijen zouden in de pijplijn zitten.

Independer is in Nederland al twintig jaar actief. Met zo'n 20 miljoen bezoekers per jaar helpt Independer volgens DPG Media consumenten hun particuliere verzekeringszaken zelf in handen te nemen. Daarbij is de site vijftien keer uitgeroepen tot beste website van Nederland.