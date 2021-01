Investeerders doen bod op Frans nutsbedrijf Suez

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Twee investeringsmaatschappijen hebben een overnamebod gedaan op het Franse nutsbedrijf Suez. Daarmee lijkt een overnamestrijd te ontstaan rond Suez dat ook een doelwit is van rivaal Veolia. Het Franse Veolia heeft al een groot belang in Suez en wil het gehele bedrijf overnemen.

De investeerders Ardian en Global Infrastructure Partners (GIP) hebben nu een bod neergelegd voor Suez van 11,3 miljard euro, ofwel 18 euro per aandeel. Veolia bezit 29,9 procent in Suez en wil de rest van de onderneming ook voor 18 euro per aandeel inlijven. Suez verzet zich daartegen en spreekt van een vijandige toenadering door Veolia. De twee bedrijven zijn actief met bijvoorbeeld waterzuivering en afvalverwerking. Door samen te gaan zou een wereldspeler ontstaan op dat gebied.

Ardian en GIP zeggen in gesprek te willen gaan met Veolia, dat op zijn beurt heeft aangegeven het belang in Suez niet te willen verkopen. Veolia nam dat belang in oktober over van het Franse energieconcern Engie. De Franse overheid heeft gezegd dat Suez en Veolia op vriendschappelijke wijze met elkaar moeten praten.