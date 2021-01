Grote steden willen steviger wetsvoorstel tegen opkopers huizen

Grappig dat mensen op IEX het blijkbaar normaal vinden dat er met woonruimte gespeculeerd kan worden. Typisch ook op een website als deze.



Vastgoed speculatie komt letterlijk neer op de kleine laag van superrijken die gesponsord worden door de middenklasse. Hoe achterlijk kan het?

Bedenk je dan ook nog even dat niemand die in die fondsen zit persoonlijk failliet kan gaan (want niet aansprakelijk als natuurlijk persoon) en de achterlijkheid is helemaal compleet: wel de baten zolang het goed gaat, maar als de bubbel barst kan de middenklasse er weer voor opdraaien. Dit is hoe 3e wereld landen het doen (inclusief een fucking prins Bernard die vastgoed prins is, zoals dictators en hun familie die de helft van het land bezitten). Sinds wanneer zien we 3e wereld landen als voorbeeld?



Je kunt een woningtekort ook oplossen zonder speculatie en zonder vastgoedfondsen. Daar is een geheim magisch ingewikkeld truukje voor. Weet je wat dat is? Meer bouwen.



Daar is geen vastgoed fonds voor nodig. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat als de overheid zelf meer sociale woningen zou bouwen we uiteindelijk goedkoper uit zouden zijn dan met de idiote speculatie die we nu hebben. Heel socialistisch allemaal van mij, maar sinds wanneer moet het concept *dak boven je hoofd* door een kapitalistische markt verzorgd worden?!



Kapitalisme werkt heerlijk op markten met elastisch vraag en aanbod met weinig schaarste, waar je kunt concurreren en innoveren. Maar hoe is dat in godsnaam van toepassing op de huizenmarkt?! Het enige dat kan gebeuren (door de schaarste op de huizenmarkt) is dat zich monopolies van vastgoed eigenaren vormen die de prijzen omhoog gooien, omdat concurrentie onmogelijk is. En dat is precies wat er nu wereldwijd gebeurd.



De formule voor winst maken op de schaarse vastgoedmarkt is niet zo ingewikkeld: degene met toegang tot het meeste kapitaal wint. En dat zijn de rijkeren. Degene met minder kapitaal (gedwongen huurders die geen lening kunnen krijgen) financieren de rijken. Simpel. En ongewenst.