'Coronavirus en inauguratie Biden domineren beurshandel'

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag naar verwachting lager. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Later in de week staat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten centraal. Joe Biden wordt woensdag officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. De week zal verder relatief rustig beginnen aangezien Wall Street maandag gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.

Beleggers verwerken daarnaast een reeks van macro-economische cijfers uit China. De Chinese economie groeide in 2020 met 2,3 procent. Het is daarmee het enige grote land dat in het coronajaar geen krimp liet zien. De economische groei was wel de traagste in de afgelopen 44 jaar. In 2019 groeide de op een na grootste economie ter wereld nog met 6,1 procent. De Chinese winkelverkopen in december vielen echter tegen.

In de strijd tegen het coronavirus gaat Oostenrijk de huidige coronamaatregelen met twee weken verlengen tot en met 7 februari. Het Alpenland is sinds 26 december in een harde lockdown. De Britse regering hoopt in maart de lockdownmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te kunnen versoepelen.

Vaccinpaspoort

Voorzitter van de Europese regeringsleiders Charles Michel verklaarde dat het nog te vroeg is voor een vrijgeleide voor tegen het coronavirus ingeënte reizigers binnen de EU. Voor zo'n 'coronavaccinatiepaspoort' zou kunnen worden ingevoerd, moeten eerst meer mensen een prik hebben gekregen. Een voorstel van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken om voor gevaccineerden de coronabeperkingen te verlichten, oogstte forse kritiek in de Duitse politiek.

Aan het overnamefront ziet het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard af van zijn geplande overname van het Franse supermarktconcern Carrefour, na felle weerstand van de Franse overheid. De twee partijen kijken nu naar mogelijkheden voor een lossere samenwerking op het gebied van brandstofaankopen en distributie waar hun netwerken elkaar overlappen.

PSA

De Franse automaker PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel, en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler hebben zaterdag de fusie afgerond waarmee de vierde automaker ter wereld is ontstaan. Het nieuwe concern Stellantis krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam en zal geleid worden door PSA-topman Carlos Tavares.

De euro was 1,2081 dollar waard, tegenover 1,2098 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 52,26 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 54,93 dollar per vat.