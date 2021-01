Passagiersstroom luchthaven Frankfurt keldert door corona

FRANKFURT (ANP) - Het aantal passagiers op de luchthaven van Frankfurt is zeer scherp afgenomen vanwege de crisis rond het coronavirus. Volgens luchthavenexploitant Fraport kelderde het aantal reizigers dat gebruik maakte van de luchthaven vorig jaar met bijna driekwart tot 18,8 miljoen. Daarmee ligt het aantal reizigers op het niveau van 1984.

Tussen april en juni kwam het verkeer op de grootste luchthaven van Duitsland bijna volledig tot stilstand. De wekelijkse passagierscijfers vielen tot 98 procent lager uit. Na een licht herstel in het derde kwartaal zorgde de sterke stijging van het aantal virusbesmettingen tot strengere reisbeperkingen. Dit leidde ertoe dat het aantal passagiers vanaf september weer sterk daalde.

De vliegbewegingen daalden met bijna 59 procent op jaarbasis tot 212.235 starts en landingen in 2020. De luchthaven denkt dat de situatie vanaf het voorjaar weer zal verbeteren. Maar pas in de tweede helft van dit jaar zal de passagiersstroom merkbaar aantrekken. Voor heel 2021 gaat Fraport uit van 35 tot 45 procent van het aantal passagiers dat in 2019 van de luchthaven gebruikmaakte.

Het beeld in Frankfurt is gelijk aan dat van veel luchthavens. Zo kelderde het aantal reizigers dat in 2020 werd verwerkt door Schiphol met 71 procent tot 20,9 miljoen.