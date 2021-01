'Biden zet aanleg van omstreden oliepijplijn stop'

WASHINGTON (ANP) - Joe Biden zal op de eerste dag van zijn presidentschap waarschijnlijk ook een streep zetten door de aanleg van een omstreden oliepijpleiding door kwetsbaar natuurgebied in de Verenigde Staten. De Canadese omroep CBC News weet dat te melden.

"Intrekking Keystone XL-pijplijnvergunning", is volgens een memo van het transitieteam van Biden een van de zogenoemde presidentiële bevelen die Biden gaat uitvoeren zodra hij in het Witte Huis zit. De pijpleiding, waarmee 9 miljard dollar gemoeid is, zal olie vanuit het Canadese Alberta naar de staat Nebraska vervoeren. Maar het project heeft vertraging opgelopen vanwege juridische procedures. De oliepijplijn stuit op verzet van indianenstammen die delen van het land bezitten en op verzet van natuurbeschermers.

Onder president Barack Obama werd het plan in de ijskast gezet, maar in 2017 tekende president Trump een decreet dat dat terugdraaide en de versnelde aanleg van de leiding beval.

Klimaatakkoord

De memo waar CBC News over beschikt is volgens de omroep een langere versie van eentje die afgelopen weekend al in de media verscheen. Daarop stond een tiental besluiten die Biden direct na zijn beëdiging wil nemen. Zo wil hij dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs.

Ook wil Biden het reisverbod naar de VS uit moslimlanden ongedaan maken, huisuitzettingen gedurende de coronapandemie verbieden, afbetalingen van studieschulden tijdelijk opschorten, immigrantenkinderen die nu gescheiden zijn van hun ouders herenigen en een mondkapjesplicht voor federale overheidsgebouwen en het openbaar vervoer instellen.