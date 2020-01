Leegstand in Nederlandse winkelstraat neemt flink toe

Bij mij begint juist een nieuwe vorm van handel op te bloeien;luxe stationsfietsen.

Vorige week hoopte ik op rust in de tent,zodat de rode cijfers zouden verbleken,nu ja,dat is zeker gebeurd,ja nog veel meer,door de super goede verwachtingen van asmi,sprong ook mijn topspelertje enorm omhoog,liefst +7,15% erbij deze week en daarmee staat hij in de 3700 serie van de NS,die verzorden vele jaren de sneltrein diensten,voor de oorlog,1 exemplaar staat in het spoorwegmuseum de 3737,mijn toppertje legde de lat er zo geweldig op,dat de grote drijfwielen doorsloegen en pas stopten bij 37,78,nou daar mag wel een concert op de prachtige stoomfluit voor weerklinken!!

over die rust,ben ik nog lang niet gerust,het akkoordje valt wel heel erg in het voordeel van die lange aan de overkant van de grote plas uit,dit zal wel niet lang stand houden,in een goed huwelijk is het geven en nemen, om in winterse termen te blijven;strenge heren regeren niet lang,trumpio moet natuurlijk ook een heel deel van die gehate heffingen laten vallen,ik kan me niet voorstellen,dat die slimme chinesio's zich met zo'n dooie mus het riet in laten sturen!

Het grote beleggers debat,had als verrassing,dat niemand van de topspecialisten zagen,dat besi van het jaar voor 90% zeker gaat eindigen op het podium,misschien wel op plaats 1!!!

Ongelooflelijk,dat niemand de aanstormende chiprally in zijn tips betrok,is dit weer een gevolg van die typische beurs kortzichtigheid,jimmetje beval zelfs een aandeel aan waar we zeker van af moeten,kunstmest,als mijn vrouw spruiten kookt verspreid zich een heerlijke geur door de keuken,ze zijn op natuurmest gekweekt,doe je hetzelfde met op kunstmest gekweekte spruiten,dan stinkt heel je keuken;terug naar de scheppings orde,mens en dier produceren afval,waar een nieuwe generatie planten,prachtig op gedijt!

Willempje waagde het zelfs omdat levensgevaarlijke uranium aan te bevelen,hier moeten we zeker niet heen,wie de schitterrende nieuwe afleveringen van railaway heeft bekeken,kon zien,hoe je bij vele snelstromende rivieren een halve meter onder water prachtige stroomturbines kunt plaatsen,geen gezichtsvervuiling en 168 uur per week zeer veel stroom,als hier een aandeel vo0or komt ga ik hem zeker kopen!!

Nico is kundig,maar mij te krampachtig,hij brengt zijn boodschap net,dat als zijn tip,onverhoopt 5% zakt,je op sterven na dood bent,ietsje meer humor nico,dan kom je weer op 1!!

Robbie had een mooie 2e tip;starbucks,ik zeg altijd maar zo; aktie,aktie,aktie en een lekker baksie,dan ben je de bink!!

Nog wat klussen voor mijn nieuwe firma-winkel,morgen op bezoek bij een oud herder,hij legde altijd,met hooggeheven handen,koninklijk royaal de zegen van de HEERE op de gemeente,hij liet prachtig zien,hoe zijn ZENDER is!!

Maandag hoop ik dat mijn topspelertje op het nieuw circuit van zandvoort asmi voorbij gaat scheuren,asmi staat in zijn hoogste versnelling,maar besi,staat historisch gezien nog maar in zijn 3!! SJALOOM!!!