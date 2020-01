Leegstand in Nederlandse winkelstraat neemt flink toe

Gepubliceerd op | Views: 403

WOERDEN (AFN) - De leegstand in de Nederlandse winkelstraten is vorig jaar flink toegenomen, na vier jaar van afname. Volgens onderzoeksbureau Locatus sloten 2767 winkels de deuren. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het totale winkelbestand en het is tevens het hoogste aantal in zeker vijftien jaar.

Begin 2019 stond nog 6,7 procent van het totale aantal vierkante meters winkelvloer leeg en dat is opgelopen naar 7,7 procent. Deels komt dit door de sluiting van warenhuisketen Hudson’s Bay. Dat zorgde voor 0,2 procent extra leegstand. Vooral in de centra van grote steden was vorig jaar sprake van een toename van de leegstand. In de voorgaande jaren ging het daar juist relatief goed.