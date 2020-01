Nederlanders blijven sparen ondanks almaar dalende rente

Verbaasd mij dat mensen uberhaupt nog geld bij de bank stallen. Rente is praktisch nul, men moet bankkosten betalen en ook vermogensbelasting. En het geld wordt steeds minder waard.

Er zijn aandelen die een redelijk rendement geven van pakweg 4 of 5 of 6 % en toch vrijwel 100 % veilig zijn. Neem bijvoorbeeld Shell of ING. Als men een beetje spreidt dan is het veilig.

De lage rente veroorzaakt excessen zoals te veel geld in omloop en te hoge huizenprijzen en deze veroorzaken weer te hoge huurprijzen. Hoge huurprijzen trekken speculanten en investeerders aan, zelfs van buitenland. Vooral in randstad. Zelfs een prins heeft meer dan honderd huurhuizen.

De lucratieve opbrengst van huurhuizen is omdat huuropbrengsten in Box 3 kunnen vallen. Dus onbelast. Vroeger vielen huuropbrengsten in Box 1 en werd dus belast als inkomen. Dit zette een rem op speculatie. Maar met de zeer lage rente en Box 3, zijn de huren en huizenprijzen explosief gestegen. Omdat men toch moet wonen, zijn velen toch bereid om duur te huren en de woonlast bedraagt vaak al meer dan de helft van netto inkomen. Kopen is geen optie. Of men moet bereid zijn 2 uur van werk te wonen.

Regering zou met een eenvoudige regel met name in Box 1 plaatsen van huuropbrengsten dit alles recht kunnen trekken.

Alleen geld erin pompen zal niet lukken. Bij problemen zoekt men naar de oorzaak, toch?