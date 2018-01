Omzet IBM groeit voor het eerst sinds 2012

Gepubliceerd op | Views: 1.127

ARMONK (AFN) - Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna zes jaar meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was met name te danken aan technologieën die IBM heeft aangewezen als cruciaal voor zijn toekomstplannen, bijvoorbeeld op het gebied van social media, mobiel, beveiliging en de cloud.

De opbrengsten in die marktsegmenten namen afgelopen kwartaal met ruim een zesde toe en waren daarmee goed voor bijna de helft van het totaal. De voormalige computerfabrikant, die zich tegenwoordig richt op ICT-dienstverlening, behaalde een totale omzet van 22,5 miljard dollar (18,4 miljard euro). Dat betekent een groei van een kleine 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De laatste keer dat IBM een groei van de kwartaalomzet kon melden, was in het eerste kwartaal van 2012. Bestuursvoorzitter Ginny Rometty zat toen nog maar net in het zadel. Zij slaagde er eerder niet in de dalende lijn die daarna werd ingezet te doorbreken. Dat kwam haar op veel kritiek te staan van aandeelhouders en werknemers.

Onder de streep kwam IBM desondanks 1,1 miljard dollar tekort, tegen een winst van 4,5 miljard dollar een jaar eerder. Dat komt door een papieren verlies als gevolg van de recente belastinghervorming in de Verenigde Staten. Die leidt ertoe dat het bedrijf toekomstige belastingvoordelen deels moet wegstrepen. Afgezien van eenmalige posten is het resultaat volgens het bedrijf wel verbeterd.