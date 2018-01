Wall Street zakt weg van recordstanden

Gepubliceerd op | Views: 1.533

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten op Wall Street zakken donderdag iets weg van de recordstanden die een dag eerder werden bereikt. Beleggers verwerken de resultaten van onder meer aluminiumproducent Alcoa, die op de beursvloer slecht werden ontvangen. Ook houden de Amerikaanse overheidsfinanciën beleggers bezig, omdat nog altijd geen zicht is op een verhoging van het schuldenplafond.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tijdens de middaghandel in New York 0,4 procent lager op 26.013 punten. De bredere S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 2798 punten. De technologiebeurs Nasdaq stond wel een fractie in de plus bij een tussenstand van 7300 punten.

De politieke partijen in Washington hebben nog altijd geen akkoord bereikt waarmee de federale overheid meer financieringsruimte krijgt. Dat is nodig omdat anders belangrijke overheidsdiensten binnenkort uit geldgebrek de deuren moeten sluiten. De onzekerheid zorgt voor stijgende rentes op Amerikaanse staatsleningen en een verder dalende dollarkoers.

General Electric

Grote industriefondsen als Boeing en General Electric trokken een wissel op de Dow met verliezen van 2,7 en 2,2 procent. Farmaceut Merck werd 1,8 procent minder waard. Bovenin de hoofdindex waren zorgverzekeraar UnitedHealth en supermarktconcern Wal-Mart te vinden met koerswinsten van allebei 1,4 procent.

Alcoa leverde 8,5 procent in. De aluminiumproducent had afgelopen kwartaal problemen met de productie in Brazilië en hoge energieprijzen in Spanje. Daardoor vielen de resultaten tegen. Morgan Stanley, de laatste van de grote Amerikaanse banken die met cijfers kwam, moest net als zijn branchegenoten een flinke afboeking doen door de belastinghervormingen van de regering-Trump. Het aandeel won wel 0,4 procent

NXP werd in de Nasdaq 0,5 procent meer waard. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van de Nederlandse chipfabrikant door Qualcomm (min 0,3 procent). Verfproducent PPG Industries, die vorig jaar vergeefse pogingen deed om AkzoNobel in te lijven, won 2,9 procent na publicatie van meevallende kwartaalcijfers.