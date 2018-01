S&P negatiever over Kardan

Gepubliceerd op | Views: 471

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische dochter van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P), Maalot, heeft zijn rapportcijfer voor Kardan verlaagd naar ilCC. Het vooruitzicht is negatief, wat betekent dat een verdere verlaging in de nabije toekomst in de lijn der verwachtingen ligt.

De in Amsterdam genoteerde, Israëlische investeringsmaatschappij heeft dat bekendgemaakt. Het besluit van S&P is ingegeven door de verwachting dat Kardan enkele aflossingen op schuldpapier die volgende maand voldaan moeten worden, niet klant betalen. Dat zou betekenen dat het bedrijf in gebrek is.