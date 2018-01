Opnieuw moeten de chippies de kar trekken en dat doen ze voortreffelijk.

De metalen leveren weer niks op, want de mooie winst van aperam,word teniet gedaan door de vrije val van amg.

Hoewel de amerikaanse banken,door boekhoud kundige construkties,allemaal een slecht 4e kw hebben,gingen ze toch allen omhoog,bij ons doen ze het ook niet slecht,ook mijn finansje staat er fleurig bij.

Pharmpje gaat zeker weer meer doen met zijn supermedicijn,dat niet chemisch,maar op natuurbasis word bereid en dat is natuurlijk 10x beter dan die chemische zooi.

Amerika durft vandaag niet,laat nu europa maar eens voor een winstgevend slot gaan zorgen,dan kunnen we de stormschade financieeren,vaart wel!!!