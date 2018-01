'Rustige opening Wall Street verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 666

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York zullen donderdag naar verwachting zonder grote bewegingen openen. Beleggers verwerken resultaten van aluminiumproducent Alcoa en de bank Morgan Stanley. Verder komt een 'shutdown' van de Amerikaanse overheid steeds dichterbij, nu er enkele dagen voor de deadline op zaterdag nog geen akkoord is over verhoging van het schuldenplafond.

Vlak voor kerst slaagde de Amerikaanse Senaat er op het nippertje in om met een noodwet te voorkomen dat de financiering voor federale overheidsinstanties stil kwam te liggen. Dat zou in veel gevallen betekenen dat instanties de deuren sluiten. De noodwet voorzag in een uitstel tot komende zaterdag. Amerikaanse parlementariërs zijn druk aan het onderhandelen om de shutdown weer af te wenden.

Alcoa kwam woensdag nabeurs met tegenvallende resultaten over het vierde kwartaal. Het bedrijf had problemen met de productie in Brazilië en hoge energieprijzen in Spanje. Het aandeel ging in de voorbeurshandel flink omlaag.

Morgan Stanley

Morgan Stanley, dat als laatste van de grote Amerikaanse banken de boeken opende, maakte bekend een voorziening van een miljard dollar te hebben genomen vanwege de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. De winst werd daar fors door gedrukt, maar viel niettemin hoger uit dan verwacht.

Verffabrikant PPG Industries heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald, maar de winst ging omlaag mede door een buitengewone last die het bedrijf moest nemen vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Verder maakte hotelbedrijf Wyndham Worldwide bekend branchegenoot La Quinta Holdings over te nemen voor bijna 2 miljard dollar. La Quinta kan zich daardoor opmaken voor een stijging op de beurs.

Woningbouw

Verder kregen beleggers nog wat macro-economische gegevens voor de kiezen. Zo zijn er cijfers over onder meer de wekelijkse ww-aanvragen en over de woningbouw. Na de slotbel openen technologiebedrijf IBM en creditcardmaatschappij American Express nog de boeken.

Woensdag sloten alle drie de beursgraadmeters in New York met records. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde voor het eerst boven de 26.000-puntengrens, op 26.115,65 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent omhoog tot 2802,56 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent tot 7298,28 punten.