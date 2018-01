Je ziet hoe gevoelig het is als de rente een beetje stijgt ?

We gaan onzekere tijden te gemoed .

Wat als China het begrotings tekort van Amerika niet meer voldoende gaat steunen ?

Dan krijgen we een echte handelsoorlog die in feite al bezig is met de belasting verlaging in Amerika

Een wedstrijd tussen deze twee kan een bloedbad veroorzaken .

Hopelijk gebruiken ze voldoende verstand