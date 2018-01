Gepubliceerd op | Views: 583

RIYAD (AFN) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is klaar om in de tweede helft van dit jaar naar de aandelenbeurs te gaan. De overheid zal beslissen waar die beursgang plaats gaat vinden. Dat zei topman Amin Nasser tegen persbureau Bloomberg.

De beurzen in Londen, New York, Hongkong, Tokio, Singapore en Toronto hebben interesse kenbaar gemaakt in een aandelenemissie van Aramco. Volgens Nasser is er nog geen lijst opgesteld met topkandidaten. Ook grote internationale banken zijn happig om een rol te vervullen bij de beursgang.

Riyad heeft eerder gezegd dat het mogelijk ongeveer 5 procent van Saudi Aramco naar de beurs zou willen brengen. Daarmee zou Aramco gewaardeerd worden op circa 2 biljoen dollar, waarmee de oliemaatschappij het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou zijn.