Hypotheekbundels weer in, dankzij blockchain

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - In 2008 lagen tot beleggingen samengevoegde hypotheken aan de basis van de financiële crisis, maar nu lijken banken er toch weer heil in te zien. Met dank aan de blockchaintechnologie.

Een groep grote financiële instellingen liet donderdag weten dat ze een succesvolle proef hebben gedaan met een soortgelijke techniek als die achter de bitcoin. De basis daarvan is dat gegevens onderling gedeeld worden op een netwerk. Daardoor kunnen alle deelnemers transacties in de gaten houden en moeten problemen te voorkomen zijn.

De crisis ontstond destijds mede doordat hypotheekproducten zó ingewikkeld waren dat het voor de meeste mensen niet te zien was dat ze bestonden uit heel veel slechte leningen. Toen woningbezitters hun hypotheken niet meer konden betalen en hypotheekproducten daardoor minder waard werden, ontstond een sneeuwbaleffect dat een verwoesting aanrichtte in de financiële wereld.

Waardepapieren

Hypotheekbeleggingen zijn nu veel minder gebruikelijk. Op de top in 2007 stond er voor ongeveer 2,7 biljoen (2700 miljard) dollar uit aan waardepapieren, gedekt door op een hoop geveegde woninghypotheken. Vorig jaar was dat nog 823 miljoen dollar.

Een samenwerkingsverband van Credit Suisse Group, U.S. Bancorp, Wells Fargo en Western Asset Management begint met het samenvoegen van woninghypotheken die niet worden gedekt door de Amerikaanse overheid. Later moeten daar andere types hypotheken bij komen. De laatste stap is om er weer écht commercieel aantrekkelijke pakketten van te maken.

Complex

Volgens de initiatiefnemers zijn zulke bundels erg complex. De zogeheten distributed ledger-technologie, waarvan de blockchain het bekendste voorbeeld is, kan dat volgens de betrokkenen echter veel veiliger maken.