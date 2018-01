Advies Louis Capital voor Altice omhoog

Gepubliceerd op | Views: 3.343 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Louis Capital Markets (LCM) schroeft het beleggingsadvies voor Altice weer op, nadat een week geleden het advies nog werd verlaagd. De beoordeling gaat van sell naar neutral.

Volgens analist Saeed Baradar zijn inmiddels alle risico's rond Altice Europe volledig in de koers verwerkt. Vorige week schreef hij nog dat met de aangekondigde afsplitsing van Altice USA de operationele problemen in Frankrijk en de onhoudbare schuldenlast niet worden geadresseerd. Baradar stelt dat Altice Europe de tijd aan zijn kant heeft, omdat er pas in 2020 aanzienlijke schuldverplichtingen nagekomen moeten worden.

Een afwaardering kan volgens de analist overigens weer plaatsvinden als er bijvoorbeeld niet in wordt geslaagd om de omzet in Frankrijk te laten groeien of Altice zich meldt aan het fusie- en overnamefront.

De koers van Altice noteerde donderdag omstreeks 12.10 uur 3,1 procent hoger op 8,83 euro. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de AEX.