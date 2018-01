Emirates werpt reddingsboei naar A380

Gepubliceerd op | Views: 1.852

PARIJS (AFN) - Emirates pompt nieuw leven in de A380 van vliegtuigbouwer Airbus. De luchtvaartmaatschappij uit Dubai bestelt nog eens 36 superjumbo's met een cataloguswaarde van 16 miljard dollar, circa 13 miljard euro. Het gaat om twintig vaste orders en opties op nog eens zestien vliegtuigen.

Onlangs waarschuwde Airbus nog dat het de stekker uit de A380 zou kunnen trekken als nieuwe grote orders uitbleven. Emirates is al met afstand de belangrijkste afnemer van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld met eerdere orders voor 142 A380's, waarvan er nu 101 toestellen in gebruik zijn. De extra bestelde toestellen moeten vanaf 2020 worden geleverd aan Emirates. Overigens is het bij grote orders gebruikelijk dat kortingen worden gegeven.

Topbestuurder John Leahy van Airbus gaf aan Emirates te danken voor hun aanhoudende steun aan het A380-programma. Hij denkt dat de productie van de A380 nog tot ver na 2030 zal doorgaan.

Miljarden

De ontwikkeling van de A380 heeft Airbus tientallen miljarden gekost. De vliegtuigen zijn inmiddels tien jaar in productie, maar vanaf het begin vallen de verkopen tegen. In de afgelopen twee jaar kwamen er helemaal geen orders meer en daarom werd het productietempo van de A380 flink teruggeschroefd. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen.

Op de beurs in Parijs reageerden beleggers verheugd op het nieuws. De koers van Airbus sprong direct omhoog na de bekendmaking.