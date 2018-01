Deal BP en Irak voor olievelden Kirkuk

Gepubliceerd op | Views: 721

KIRKUK (AFN/BLOOMBERG) - Olieconcern BP heeft met de Iraakse overheid een overeenkomst getekend om de productie bij de olievelden rond Kirkuk in het noorden van het land te verhogen. De productie moet stijgen naar 700.000 tot 750.000 vaten per dag, momenteel is dat 450.000 vaten.

De olievelden bij Kirkuk werden in 1927 ontdekt. De stad Kirkuk lig bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad. BP werkte eerder al in Kirkuk, maar het werk werd stilgelegd vanwege de gevechten in de regio met terroristen van IS. Later moest de federale overheid het gebied weer terugwinnen van Koerdische strijders, na het onafhankelijkheidsreferendum door de Iraakse Koerden. In oktober had Bagdad weer zijn gezag hersteld in de regio.

Irak produceert dagelijks ruim 4,4 miljoen vaten olie, waarvan het merendeel komt uit velden in het zuiden van het land.