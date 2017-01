JPMorgan schikt voor racisme met hypotheken

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: hypotheken

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - JPMorgan Chase heeft mogelijk jarenlang donkere mensen en latino's hogere hypotheekrentes laten betalen dan blanken. De grote Amerikaanse bank heeft een schikking van naar verluidt 55 miljoen dollar getroffen met justitie in de Verenigde Staten om vervolging af te kopen.

Naast hogere rentetarieven waren veel mensen ook gemiddeld meer dan duizend dollar extra kwijt aan toeslagen. Tussen 2006 en 2009 zouden minstens 53.000 mensen in totaal tientallen miljoenen schade hebben geleden.

Onafhankelijke hypotheekverstrekkers kregen van de bank enige ruimte in het bepalen van de tarieven en toeslagen. Volgens de aanklacht hield de bank die discretionaire vrijheid goed in de gaten, waardoor het voor de hand ligt dat de bank tot op zekere hoogte van de praktijken op de hoogte was.

JPMorgan ontkent alle aantijgingen. ,,We hebben niets onoorbaars gedaan en blijven toegewijd om iedereen gelijke toegang tot krediet te geven."