ASML straalt op positief Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is woensdag met winst aan de handel begonnen. Chipmachinefabrikant ASML was met afstand de sterkste stijger in de AEX-index dankzij positief ontvangen kwartaal- en jaarcijfers. ASML trapte daarmee het cijferseizoen op het Damrak af.

De AEX stond kort na opening 0,7 procent hoger op 485,30 punten. De MidKap ging 0,3 procent omhoog tot 688,47 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen stonden plussen tot 0,4 procent op de koersenborden.

ASML behaalde in het afgelopen kwartaal meer omzet dan in de voorgaande periode en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. De Veldhovense chipmachinefabrikant wist ook de winstgevendheid op te voeren. Over heel 2016 werden recordresultaten geboekt. Het aandeel klom 4,4 procent.