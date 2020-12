Google door 38 staten VS aangeklaagd om marktmisbruik

DES MOINES (AFN) - Google heeft zijn derde Amerikaanse mededingingszaak in twee maanden tijd binnen. Openbaar aanklagers van 38 Amerikaanse staten klagen het Amerikaanse bedrijf aan wegens vermeend marktmisbruik. Ze beschuldigen de zoekmachinegigant ervan concurrenten op ongeoorloofde wijze buitenspel te hebben gezet.

De aanklacht wordt aangevoerd door de staten Iowa en Colorado. Het nieuws komt kort na de aankondiging dat tien staten onder leiding van het Openbaar Ministerie van Texas een rechtszaak tegen Google zijn begonnen wegens oneerlijke handelspraktijken.

In de nieuwe aanklacht wordt Google ervan beticht deals te sluiten met klanten of partners die ertoe leiden dat consumenten minder snel naar concurrerende zoekmachines gaan. Ook zou het techbedrijf met bepaalde marketingsoftware de eigen zoekmachine voortrekken, terwijl klanten wordt voorgehouden dat Google geen voorkeursbehandeling krijgt.

Bevoordelen

Volgens de openbaar aanklager van Iowa past Google op het vlak van opkomende technologieën dezelfde uitsluitingstactieken toe. Zo zou het concern ook met zijn spraakgestuurde assistent vooral de eigen zoekfuncties voor internet bevoordelen.

Daarnaast zou Google gespecialiseerde zoeksites voor bijvoorbeeld reizen, klussen aan het huis of bedrijven in de buurt de toegang ontzeggen tot de prominentste plekken op zijn zoeksite. Het gaat bijvoorbeeld om sites als Expedia of Yelp.

Dominante marktpositie

In oktober beschuldigde het federale ministerie van Justitie Google er al van misbruik te maken van zijn dominante marktpositie. Woensdag betichtten tien staten de Alphabet-dochter er in een andere zaak van oneerlijk afspraken met Facebook te hebben gemaakt. Door een samenwerking tussen de twee internetbedrijven werden adverteerders op Facebook voorgetrokken op Google. Ook zouden ze prijsafspraken hebben gemaakt.

Google stelt in een reactie dat de nieuwste aanklacht neerkomt op het terugdraaien van verbeteringen aan zijn zoekmachine, die daardoor slechter zou gaan functioneren. Dit zou volgens de techgigant Amerikaanse consumenten alleen maar benadelen. In reactie op eerdere mededingingsklachten stelde Google dat deals met bijvoorbeeld Apple om de eigen diensten te promoten niet wezenlijk anders zijn dan praktijken van andere bedrijven. "Het is net als cornflakesmerken die supermarkten betalen om hun producten op een schap op ooghoogte te plaatsen."