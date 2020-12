AEX houdt winst in middaghandel vast

Ik blijf het bijzonder vinden dat de AEX weer op het (hoogste) niveau van voor de pandemie staat, en tegelijkertijd ook grondstoffen en bitcoins zeer hoog staan.

Ik heb nou niet bepaald het idee dat dit alles nu ‘een koopje’ is.

Kan iemand uitleggen wat de voornaamste drijfveer hier achter is?

Denk zelf de lage rentestand als voornaamste factor, waardoor spaartegoeden langszaam maar zeker minder waard worden en beleggen het enige alternatief is geworden (ook voor Jan Modaal).

Maar zo’n systeem is toch absoluut niet duurzaam en is toch gedoemd te crashen?

Of zie ik het veel te simplistisch?