AEX houdt winst in middaghandel vast

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond in de namiddaghandel nog ferm in de plus. Ook elders in Europa stonden de belangrijkste graadmeters overwegend in het groen. Beleggers verwerken geluiden dat in de Verenigde Staten een deal over nieuwe coronasteun ophanden is. In de brexitonderhandelingen was er weer ruimte voor enig optimisme over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte kort na de openingsbel op Wall Street 0,5 procent op 625,07 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 926,49 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent. De beurs in Parijs klom 0,4 procent. De FTSE 100 in Londen zakte een fractie na het weinig verrassende rentebesluit van de Bank of England.

EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier stelde dat er vooruitgang werd geboekt in de gesprekken over handelsdeal met de Britten. Tegelijkertijd stellen politici in het Verenigd Koninkrijk dat de kans op een uitkomst zonder akkoord na 1 januari nog groot is.

Stijger

Sterkste stijger in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,3 procent. Galapagos (min 3,8 procent) stond opnieuw onderaan. De biotechnoloog zag een dag eerder al bijna een vijfde aan beurswaarde verdampen nadat het bedrijf liet weten zijn poging te staken om met het geneesmiddel filgotinib de Amerikaanse markt te betreden. Bryan Garnier verlaagde het advies voor het aandeel naar verkopen.

Bodemonderzoeker Fugro profiteerde van een adviesverhoging door KBC Securities en ging aan kop in de MidKap met een plus van 6,6 procent. Ook financieel dienstverlener Intertrust (plus 4,3 procent) had de wind in de zeilen dankzij een koopadvies van UBS. Air France-KLM zakte 2,1 procent. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia praat met de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie over een verdere samenwerking.

Klimmaterialen

Alumexx werd bijna 30 procent meer waard op de lokale markt. De klimmaterialenspecialist zag de omzet in de tweede jaarhelft sterk toenemen dankzij de overname van DVL van Loon. Ook profiteerde het bedrijf van de coronacrisis doordat thuisklussers materialen nodig hadden.

In Londen dikte WPP 4,5 procent aan. Het grootste reclamebureau ter wereld verwacht in 2022 terug te keren naar het groeiniveau van 2019 door kostenbesparingen en overnames. Ook wil het Britse bedrijf in 2021 weer eigen aandelen gaan inkopen.

De euro zat in de lift en was 1,2254 dollar waard, tegenover 1,2172 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 48,30 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 51,45 dollar per vat.