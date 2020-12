Hoop op steun bezorgt Wall Street hogere opening

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de dag begonnen. Optimisme had in de openingsminuten de overhand, ondanks een onverwachte stijging van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Beleggers zijn hoopvol dat er een politiek akkoord komt over een nieuw steunpakket dat het herstel van de Amerikaanse economie moet aanjagen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,5 procent hoger op 30.311 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 3723 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook 0,6 procent vooruit tot 12.737 punten.

Democraten en Republikeinen staan naar verluidt op het punt een akkoord te tekenen over 900 miljard dollar aan nieuwe steun. Als onderdeel van het pakket zou de Amerikaanse overheid ook weer speciale cheques aan particulieren gaan uitdelen, vergelijkbaar met een stimuleringsmaatregel in het voorjaar.

Stijging werkeloosheid

Tegelijkertijd meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat vorige week nog eens 885.000 mensen in de VS een WW-aanvraag hadden gedaan, een stijging ten opzichte van de voorgaande week. Economen hadden juist gerekend op een daling van het aantal steunaanvragen.

Google-moeder Alphabet steeg 0,3 procent. De Europese Commissie gaf het techconcern toestemming voor de overname van de maker van smartwatches Fitbit. Brussel stelt wel de voorwaarde dat Google de door Fitbit vergaarde data niet voor verkeerde doeleinden zal gebruiken.

Organisatieadviesbureau Accenture ging 9 procent omhoog. Het bedrijf stelde de eigen prognoses voor de resultaten naar boven bij. Farmaceut MacroGenics maakte een sprong van 6,4 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een behandeling van de farmaceut goedgekeurd voor een vergevorderde vorm van borstkanker.