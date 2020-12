Hogere opening verwacht op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers op Wall Street zijn hoopvol over berichten van politici in Washington dat een overeenkomst over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie dichtbij is.

De onderhandelaars in het Congres zouden op het punt staan een akkoord te tekenen over 900 miljard dollar aan steun. Als onderdeel van het pakket zou de Amerikaanse overheid ook weer speciale cheques aan particulieren gaan uitdelen. Dat middel om de economie aan te jagen werd in het voorjaar ook al gebruikt door de overheid. Dat leidde er destijds toe dat veel Amerikanen opeens extra geld hadden om te spenderen aan aandelen en het inkopen van bitcoins.

In Washington wordt achter de schermen ook nog gewerkt aan nieuwe afspraken over de overheidsfinanciën. Er moet eind deze week een deal liggen om een nieuwe zogeheten shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen.

Stijging werkeloosheiduitkeringen

Intussen is het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd tegen de verwachtingen in verder opgelopen. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet.

Alphabet-dochter Google staat in de schijnwerpers. Het techconcern heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om de maker van stappentellers Fitbit over te nemen. Volgens de commissie brengt de deal de concurrentie niet in gevaar, omdat de activiteiten van Google en Fitbit elkaar maar beperkt overlappen. Wel stelt Brussel strenge voorwaarden aan de deal, zodat Google alle gegevens die Fitbit-horloges registreren niet voor de verkeerde doeleinden kan gebruiken.

FDA

Ook weet organisatieadviesbureau Accenture de aandacht op zich gericht, vanwege het verhogen van de eigen verkoopprognoses. Verder lijkt MacroGenics een koerssprong te gaan maken. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een behandeling van de farmaceut goedgekeurd voor een vergevorderde vorm van borstkanker.

De graadmeters in New York zijn woensdag nog dicht bij de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers verwerkten het weinig verrassend rentebesluit van de Federal Reserve, net als tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent lager op 30.154,54 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3701,17 punten en de Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij tot 12.658,19 punten.