Woningbouw VS neemt minder sterk toe

WASHINGTON (AFN) - De huizenbouw in de Verenigde Staten is in november minder sterk toegenomen dan een maand eerder. Volgens de Amerikaanse overheid ging het aantal in aanbouw genomen woningen vorige maand met 1,2 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder tot ruim 1,5 miljoen huizen.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een plus van 0,3 procent. In oktober ging het volgens een herzien cijfer nog om ruim 1,5 miljoen huizen. Dat betrof een toename van 6,3 procent ten opzichte van de maand daarvoor.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg wel veel sterker dan verwacht en lag 6,2 procent hoger dan in oktober.