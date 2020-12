Sterke afname bedrijvigheid industrie Philadelphia

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is in december veel minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, uit op een stand van 11,1 tegen 26,3 een maand eerder.

Niet alleen was de stand veel lager dan verwacht, economen hadden in doorsnee op een afname tot 20 gerekend, maar ook was dat de laagste stand sinds mei.

De industrie in grote delen van de Verenigde Staten heeft last van de aanhoudende corona-uitbraak in dat land. Zowel deelcijfers over nieuwe opdrachten als voor arbeidsparticipatie daalden sterk.