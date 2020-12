AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips gaat samenwerken met InSightec, een bedrijf dat zich richt op de therapeutische kracht van akoestische energie. Doel van de samenwerking is om zogeheten MR-systemen van Philips compatibel te maken met het InSightec Exablate Neuro-platform.

"Door samen te werken met InSightec breiden we de toegang tot de geavanceerde MR-mogelijkheden van Philips uit naar een breder scala aan zorgverleners, waaronder neurochirurgische praktijken zowel in het ziekenhuis als poliklinisch, evenals de wereldwijde onderzoeksgemeenschap", legt Arjen Radder, general manager for MR bij Philips, uit. Er zijn geen financiële details van de samenwerking naar buiten gebracht.