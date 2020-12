Opnieuw krimp economie Saudi-Arabië door crisis

RIYAD (AFN/RTR) - De economie van Saudi-Arabië, 's werelds grootste olie-exporteur, is ook in het derde kwartaal gekrompen, vooral vanwege de moeilijke gang van zaken in de oliesector door de coronacrisis. De krimp van de grootste economie van het Midden-Oosten viel wel minder sterk uit dan in het tweede kwartaal, dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen tegen corona in het land.

De krimp bedroeg 4,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. In de voorgaande periode was dit nog een min van 7 procent. Voor de omvangrijke olie-industrie van het land werd een neergang gemeten van 8,2 procent, onder druk van de zwakkere olieprijzen en de productiebeperkingen die door oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn afgesproken.

De Saudische overheid verwacht voor heel dit jaar een krimp van 3,7 procent, wat de sterkste daling in lange tijd zou zijn. Volgend jaar zou de economie van het koninkrijk met meer dan 3 procent moeten groeien.

Donderdag is Saudi-Arabië begonnen met het vaccineren van burgers tegen het coronavirus met het vaccin van Pfizer en BioNTech.