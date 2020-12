'Beurzen hopen op brexitdeal en coronasteun VS'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag met winst te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger openen. De hoop op een brexitdeal en een spoedig akkoord over meer coronasteun in de Verenigde Staten blijven de aandelenkoersen ondersteunen. Daarnaast verwerken beleggers nog het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Ook komt de Bank of England later op de dag met een rentebesluit.

De Fed liet de Amerikaanse rente conform verwachting ongemoeid. Ook het opkoopprogramma voor obligaties ter ondersteuning van de economie bleef ongewijzigd. Dit omdat de vooruitzichten, mede door de uitrol van coronavaccins, voor volgend jaar beter zijn. De centrale bank beloofde daarbij door te gaan met het opkoopprogramma totdat er sprake is van "substantiële verbetering" met betrekking tot de inflatie en de werkgelegenheid. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf ook aan dat de aandelenprijzen niet noodzakelijk hoog geprijsd zijn gezien de zeer lage renteniveaus.

Aan het brexitfront worden de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de komende dagen voortgezet. Als het tot een overeenkomst komt, dan kunnen Britse parlementsleden volgende week opgeroepen worden om het akkoord in wetgeving te verankeren.

Luchtvaartsector

Bij de bedrijven staat de luchtvaartsector in de schijnwerpers. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia praat met Air France-KLM over een strategische samenwerking. Air France-KLM heeft met partners Delta Air Lines en Virgin Atlantic momenteel een zogeheten codesharing-overeenkomst met Alitalia. Daarmee kunnen de maatschappijen ook vluchten van de Italianen naar verschillende bestemmingen aanbieden. Ook zou Alitalia in gesprek zijn met het Duitse Lufthansa.

Alumexx kwam nog met een handelsupdate. De klimmaterialenspecialist heeft naar eigen zeggen de wind mee sinds de overname van DVL van Loon en meldde een sterke toename van de omzet in de tweede jaarhelft. Daarnaast profiteerde het bedrijf deels van de crisis doordat thuisklussers materialen nodig hadden. Volgens de onderneming staan alle seinen op groen voor verdere groei, waarbij de voordelen van de overname groter zijn dan verwacht.

Woensdag

De Europese beurzen gingen woensdag verder vooruit. De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 621,86 punten en de MidKap steeg 2,2 procent tot 920,00 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,5 procent. Wall Street eindigde overwegend licht hoger. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 30.154,54 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en de Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij.

De euro was 1,2228 dollar waard, tegenover 1,2172 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 48,40 dollar. Brentolie kostte ook 1,2 procent meer, op 51,67 dollar per vat.