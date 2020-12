Alfen levert energieopslagapparatuur voor park Vattenfall

ALMERE (AFN) - Alfen gaat apparatuur leveren waarmee energie uit een park voor wind- en zonne-energie van Vattenfall kan worden opgeslagen. Het gaat om het zogenoemde hybride park Haringvliet Zuid van Vattenfall dat momenteel in aanbouw is en bijna klaar is. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht.

Voor dat park gaat Alfen dus energieopslag leveren met een capaciteit van 12 megawatt door middel van batterijen. Het park Haringvliet Zuid bestaat uit zes windmolens en 115.000 zonnepanelen. Daarmee wordt naar verwachting een vermogen opgewekt van 60 megawatt, wat goed is om circa 40.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Met behulp van de apparatuur van Alfen, die eruit ziet als een soort containers, kan overtollige energie tijdelijk worden opgeslagen en wordt het elektriciteitsnet in balans gehouden om overbelasting te voorkomen.