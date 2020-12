PostNL verkoopt onderdeel Cendris

Ik ben benieuwd, het klant contact was al niet super, dus wat gaat er gebeuren nu dit geoutsourced wordt.



ook ben ik benieuwd wat het effect is op langere termijn. Met andere woorden tegen welk hoger tarief PostNL nu callcentermedewerkers moet inhuren.



Klant contact is toch wel essentieel bij de dienstverlening. Tenzij ze ook het klant contact verder willen automatiseren zodat er minder mensen nodig zijn. in dat geval goede zaak voor KPN minder voor de medewerkers omdat KPN zo natuurlijk wel goedkoop van 3000 medewerkers afkomt.