Ctac neemt meerderheidsbelang in Purple Square

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerde Ctac heeft een voorlopige overeenkomst getekend voor een belang van 70 procent in Purple Square, een specialist in programma-project- en verandermanagement. Die onderneming is jaarlijks goed voor een omzet van ruim 5 miljoen euro.

Ctac maakte geen financiële details over de deal bekend. Wel zal de deal vanaf boekjaar 2020 bijdragen aan de groei van de consultancy-activiteiten van Ctac, het bedrijfsresultaat en de winst, aldus Ctac.

Oprichter van Purple Square Wil Daniels blijft betrokken en behoudt een minderheidsbelang in de onderneming. Wel zijn er afspraken gemaakt over het verwerven van het resterende belang door Ctac over drie jaar.

De verwachting is dat de overname van het belang van 70 procent medio januari 2020 wordt afgerond. Purple Square zal daarbij als onafhankelijk onderdeel van de Ctac groep blijven opereren. Het team van Purple Square bestaat momenteel uit 25 project- en programmamanagers.