'Wall Street neemt adempauze'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen dinsdag naar verwachting met kleine verschillen aan de dag. Beleggers nemen een adempauze na de rally van de afgelopen dagen, die het gevolg was van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en de afgenomen onzekerheid over de brexit. Ze zien ook aanleiding om her en der wat winst te pakken.

Boeing staat uitgebreid in de belangstelling. De vliegtuigbouwer bevestigde in januari de bouw van zijn toestel 737 MAX te staken nu nog altijd onduidelijk is hoe lang het duurt voordat die vliegtuigen weer de lucht in mogen. Boeing ging in de voorbeurshandel flink omlaag. Ook toeleveranciers van Boeing zoals Spirit AeroSystems kunnen op een lagere opening rekenen.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines verwacht inmiddels al tot april niet over de 737 MAX te kunnen beschikken. Het bedrijf sloot vorige week al een akkoord met Boeing over een gedeeltelijke compensatie.

Eli Lilly

Farmaceuten Pfizer en Eli Lilly kunnen juist omhoog kijken. Pfizer kreeg van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA groen licht om een behandeling voor prostaatkanker op de markt te brengen. Eli Lilly gaf een positieve vooruitblik op volgend jaar.

Winkelketen Bed Bath & Beyond stond in de belangstelling nadat het bedrijf te kennen gaf dat zes hoge managers opstappen in de aanloop naar een nieuw strategisch plan. Dat wordt begin volgend jaar naar buiten gebracht.

Woningbouw

Verder waren er cijfers over de bouw van nieuwe woningen, die positiever waren dan verwacht. Kort voor aanvang van de handel komen nog cijfers over de Amerikaanse industriële productie. Rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) zijn er nog cijfers over vacatures.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de plus op 28.235,89 punten. De bredere S&P 500-index won 0,7 procent tot 3191,45 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 8814,23 punten.