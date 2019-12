Laetitia Griffith benoemd tot commissaris ABN

Gepubliceerd op | Views: 441

AMSTERDAM (AFN) - Voormalig Tweede Kamerlid Laetitia Griffith is benoemd tot commissaris bij ABN AMRO. De aandeelhouders van de bank gaven met ruime meerderheid van de stemmen hun fiat aan de VVD-politica.

Griffith was behalve Kamerlid ook korte tijd wethouder en gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze is ook commissaris bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT en accountantskantoor KPMG.

De aanstelling van Griffith geldt voor een periode van ruim vier jaar, tot de aandeelhoudersvergadering van 2024.