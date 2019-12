Douwe Egberts mogelijk terug naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 740

AMSTERDAM (AFN) - Jacobs Douwe Egberts (JDE) keert mogelijk terug naar de beurs. Eigenaar JAB voegt het koffiebedrijf samen met Peet's Coffee en onderzoekt een beursgang voor de merken. Het bedrijf zelf noemt geen specifieke beurs, maar volgens zakenkrant Financial Times wordt nadrukkelijk naar een beursgang in Amsterdam gekeken.

Afhankelijk van de marktomstandigheden moet de beursgang ergens volgend jaar plaatsvinden. JAB wil controlerend aandeelhouder blijven van fusiebedrijf JDE Peet's, waarvan de leiding in handen komt van Peet's Coffee-baas Casey Keller. JDE-directeur Frederic Larmuseau vertrekt, maar blijft voorlopig nog wel als een speciale adviseur bij de onderneming betrokken.

Het zou niet voor het eerst zijn dat het oer-Nederlandse Douwe Egberts naar de beurs gaat. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door investeerder JAB. Later werden de koffieactiviteiten van het Amerikaanse Mondelez overgenomen, wat resulteerde in de naam Jacobs Douwe Egberts.

Geschiedenis

De wortels van Douwe Egberts liggen in het Friese plaatsje Joure, waar Egbert Douwes in 1753 zijn kruidenierswinkel De Witte Os opende. Hij legde daarmee de grondslag van wat in de 20e eeuw zou uitgroeien tot een internationaal actieve handelaar in koffie, thee en tabak. Bij het huidige JDE horen onder meer ook de merken L'OR, Senseo, Tassimo en Pickwick.

Peet's zag in 1966 het levenslicht. Het van oorsprong Californische bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor koffie in zo'n 15.000 supermarkten en gemakswinkels. Samen zijn JDE en Peet's bepaald geen kleine jongen op de koffiemarkt. De combinatie is goed voor een jaaromzet omzet van ongeveer 7 miljard euro, en is actief in meer dan 140 verschillende landen.