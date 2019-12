Fugro verder met kleiner bestuur

Gepubliceerd op | Views: 1.122

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro gaat verder met een kleiner bestuur, dat voortaan alleen uit bestuursvoorzitter Mark Heine en financieel directeur Paul Verhagen zal bestaan. Voorheen bestond het bestuur uit drie personen. De termijn van bestuurslid Brice Bouffard, die 30 april 2020 afloopt, wordt niet verlengd.

De stap volgt op het vervullen van alle functies van het Executive Leadership Team. Die bestaat uit vier regiodirecteuren. Heine bedankt Bouffard, die als ontwikkelingsdirecteur in het bestuur zat, voor zijn werk. "Bouffard werd in 2016 lid van het bestuur en droeg in grote mate bij aan onze organisatie", aldus de topman.