Boeing stopt in januari met productie 737 MAX

CHICAGO (AFN/AFP) - Boeing stopt in januari met de productie van het toestel 737 MAX. Dat bevestigde de vliegtuigmaker in een verklaring. Het leidt waarschijnlijk niet tot ontslagen onder de 12.000 medewerkers die aan het toestel werken.

Het is nog altijd niet bekend wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen nadat eerder dit jaar werd besloten dat de 737 MAX aan de grond moet blijven. Het toestel mag niet meer vliegen na twee crashes. Eerst verongelukte een toestel van Lion Air in Indonesië, waarbij 189 mensen om het leven kwamen. Een aantal maanden later stortte een 737 MAX van Ethiopian Airlines neer. Alle 157 inzittenden kwamen om.

Door een softwarefout werd de neus van het toestel naar beneden geduwd. Boeing is bezig met een update. De aanpassingen aan het toestel moeten door alle betrokken luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd.

De 737 MAX is het bestverkopende vliegtuig van Boeing.