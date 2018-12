Stevige verliezen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.937

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke verliezen gesloten. Beleggers hadden weinig richtinggevend nieuws als houvast en keken onder meer naar het rentebesluit van de Federal Reserve, later in de week.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 2,1 procent in tot 23.592,98 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 2,1 procent op 2545,94 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,3 punten omlaag tot 6753,73 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken komt woensdag met zijn rentebesluit, waarbij naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd.

Goldman Sachs (min 2,8 procent) heeft in Maleisië een strafzaak aan zijn broek vanwege het grote schandaal rond het staatsfonds 1MDB. Ook zijn enkele oud-werknemers in staat van beschuldiging gesteld. Het fonds 1MDB is de spil in fraudezaak. De voormalige premier van Maleisië, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

Fastfoodketen Jack in the Box steeg 2,1 procent. De onderneming bevestigde dat ze kijkt naar strategische opties, waaronder een verkoop. Er vinden al gesprekken plaats met mogelijke kopers, aldus Jack in the Box.

Verder liet Boeing (min 0,8 procent) weten dat er overeenstemming is met zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer over de voorwaarden van hun samenwerking bij de bouw en verkoop van verkeersvliegtuigen. Boeing krijgt zoals verwacht 80 procent van de op te richten joint venture

Johnson & Johnson had nog steeds te lijden onder berichten van vrijdag dat het bedrijf wist van asbest in talkpoeder. Het aandeel leverde nu 2,9 procent in.

Google-moeder Alphabet (min 2,5 procent) stond verder in de belangstelling vanwege berichten dat het project van Google om een gecensureerde zoekmachine voor de Chinese markt te bouwen vrijwel dood is. Intern was er nogal wat ophef ontstaan om dat project.

De euro noteerde op 1,1346 dollar, tegen 1,1338 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,9 procent tot 49,20 dollar, het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 58,79 dollar per vat.