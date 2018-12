HAL-dochter Broadview koopt Formica

Gepubliceerd op | Views: 793

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL neemt via dochteronderneming Broadview het Amerikaanse Formica over. Broadview, dat voor 97,4 procent in handen is van HAL, betaalt 840 miljoen dollar voor de maker van laminaat aan het Nieuw-Zeelandse Fletcher Building. Dat is omgerekend zo'n 740 miljoen euro.

Formica werd in 1913 opgericht en heeft productielocaties in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Er werken ongeveer 3400 mensen bij het bedrijf dat in het boekjaar 2017/2018 een omzet van 713 miljoen dollar had.

De overname moet nog wel goedgekeurd worden door toezichthouders.