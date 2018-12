'Solide bod Saxo op BinckBank'

Gepubliceerd op | Views: 1.314 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het Deense Saxo Bank heeft een solide bod uitgebracht op onlinebroker BinckBank. Dat schrijft KBC Securities in een reactie. Volgens de bank is het bod van 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, eerlijk en zijn de kansen op succes groot gezien de rationele strategische overwegingen bij de overname.

Het bod ligt 35 procent hoger dan de slotkoers van BinckBank op vrijdag en is in totaal 424 miljoen euro waard. De overname wordt unaniem gesteund en aanbevolen door BinckBank. KBC ziet geen redenen om het ,,aantrekkelijke'' voorstel te weigeren. Het beleggingsadvies voor BinckBank staat momenteel op reduce met een koersdoel van 4,40 euro.

Het aandeel BinckBank stond maandag omstreeks 09.25 uur 28,4 procent hoger op 6,06 euro.