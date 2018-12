Gepubliceerd op | Views: 351

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse kledingverkoper Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal de omzet duidelijk verhoogd, dankzij kortingsacties om overtollige voorraden weg te werken. Dat blijkt uit een handelsbericht van H&M.

De omzet exclusief belasting steeg in de periode van 1 september tot en met eind november met 12 procent tot 56,4 miljard kroon (5,5 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste omzetgroei in drie jaar. Inclusief belasting kwam de omzet in het vierde kwartaal uit op 65,4 miljard kroon.

Over het hele boekjaar zag H&M de omzet inclusief btw stijgen tot ruim 210 miljard kroon. Inclusief belastingen was een omzetgroei met 5 procent tot ruim 244 miljard kroon te zien. Op 31 januari komt het bedrijf met volledige jaarcijfers.