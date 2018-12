ABN klaar met verkleinen belang Participaties

Gepubliceerd op | Views: 774

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO rondt de verkoop af van een deel van zijn belang in de investeringsfondsen van ABN AMRO Participaties (AAP). Een consortium, geleid door AlpInvest met daarin verder LGT Capital Partners, Five Arrows Secondary Opportunities (FASO) en Bregal, is toegetreden als nieuwe investeerder.

Door de deal gaat AAP verder onder de naam Capital A. ABN AMRO blijft via het resterende minderheidsbelang betrokken bij de bestaande portefeuille. AAP houdt zich bezig met investeringen in middelgrote Nederlandse bedrijfsactiviteiten in uiteenlopende sectoren, waarbij de participaties variëren van 5 miljoen euro tot 50 miljoen euro.