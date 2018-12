ForFarmers ziet 'geringe' daling resultaat

Gepubliceerd op | Views: 490

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers verwacht dat in heel 2018 het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) een ,,geringe'' daling zal laten zien. Dat schrijft ForFarmers in een handelsbericht.

Op 1 november kwam ForFarmers met een bericht over het derde kwartaal. Het bedrijf gaf toen aan veel last te hebben gehad van de extreme hitte in juli en augustus. Door slechte oogsten stegen de grondstofprijzen onverwacht snel. Bovendien was het bedrijf door de lage waterstand meer geld kwijt aan extra transporten, omdat binnenvaartschepen minder zwaar beladen mochten worden. Het onderliggende operationele bedrijfsresultaat liet in de drie maanden tot en met september een ,,duidelijke daling'' zien. Precieze cijfers werden niet gemeld.

De bovengenoemde effecten hebben ook in het vierde kwartaal invloed op de resultaten, aldus ForFarmers. In de tweede helft van het jaar was het ForFarmers aandeel in de hogere aanvoerkosten 2 miljoen euro, wat niet is doorberekend aan klanten. Volgens het bedrijf zijn sinds kort de waterwegen weer volledig bevaarbaar, en zijn alle fabrieken, die aan een rivier of kanaal liggen, weer per schip bereikbaar.

Daarnaast stelt ForFarmers dat het integreren van de vier acquisities, zoals in de voortgangsrapportage werd benoemd, extra kosten veroorzaakt. Deze integratie-activiteiten, en de daarmee gepaard gaande kosten, zullen naar verwachting een doorlooptijd hebben van ongeveer twaalf maanden na het moment van overname.