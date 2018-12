Ajax loot in Nyon mee voor achtste finales CL

Gepubliceerd op | Views: 774

NYON (AFN) - Ajax weet maandag aan het begin van de middag tegen wie het in februari in de achtste finales van de Champions League speelt. Het elftal van trainer Erik ten Hag kwam woensdag tegen Bayern München niet verder dan een gelijkspel (3-3) en eindigde daardoor achter de Duitse kampioen als tweede in groep E. De Amsterdammers worden daardoor in Nyon, waar de loting om 12.00 begint, gekoppeld aan een van de zeven andere groepswinnaars.

De mogelijke tegenstanders van Ajax zijn Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid en Juventus. De wedstrijden in de achtste finales van de Champions League worden verdeeld over vier speeldagen: 12, 13, 19 en 20 februari. De returns zijn op 5, 6, 12 en 13 maart. Ajax begint met een thuiswedstrijd.

PSV was de laatste Nederlandse club die de achtste finales van de Champions League haalde. De Eindhovenaren speelden drie seizoenen terug twee keer met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden bereikten de kwartfinales via strafschoppen.