Viruszorgen zetten Wall Street lager na recordreeks

Hahaha, ach ja. Morgen weer een vaccin van, zeg eens wat, AstraZeneca en het is weer hosanna. Wat een poppenkast toch eigenlijk allemaal. Dat er nog serieus over geschreven wordt over deze luchtfietserij. Gaat toch helemaal niet meer over de fundamentals joh. Zeker niet AEX beleggen wat gewoon aan het infuus ligt bij Wall Street en VS-fratsen.