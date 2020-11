Viruszorgen zetten Wall Street lager na recordreeks

NEW YORK (AFN) - Beleggers op Wall Street namen dinsdag wat gas terug na de forse winsten in de voorgaande handelssessies. De belangrijkste graadmeters in New York sloten met verliezen, nadat optimisme over coronavaccins de beurzen maandag tot recordhoogtes stuwde. Viruszorgen op de korte termijn komen nu weer nadrukkelijker in beeld, waarbij politieke verdeeldheid verder op het gemoed drukt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 29.783,35 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3609,53 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 11.899,34 punten.

In de Verenigde Staten verspreidt het coronavirus zich steeds sneller en worden dagelijks besmettingsrecords verbroken. De strijd tegen de virusuitbraak kan bemoeilijkt worden als president Donald Trump gegevens over coronabeleid niet snel deelt met het overgangsteam van de Democraat Joe Biden, die de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Die onwillige houding zorgt ook voor pessimisme over een deal over extra coronasteun van de federale regering.

Walmart

Walmart zakte 2 procent, ondanks de gestegen omzet in het voorbije kwartaal door hamsteraars. Ook de onlineverkoop steeg hard door thuisblijvers die online aankopen bij de supermarktketen doen, meldde het concern bij zijn kwartaalcijfers.

Tesla sloot de handelsdag 8,2 procent hoger. De maker van elektrische auto's wordt in december opgenomen in de S&P 500, wat waarschijnlijk betekent dat meer passieve beleggers geld in het bedrijf zullen steken.

Amazon

Amazon maakte bekend voortaan ook medicijnen op recept te bezorgen. Met de apotheekdiensten gaat Amazon de concurrentie aan met apothekersbedrijven als CVS Health en Walgreens Boots Alliance, die tot bijna 10 procent verloren. Het webwinkelbedrijf zelf won 0,2 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent meer waard op 41,44 dollar per vat. Brentolie steeg een fractie tot 43,85 dollar per vat. De euro was 1,1864 dollar waard, tegenover 1,1863 bij het slot van de Europese beurzen.